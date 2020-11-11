Больше половины украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией, противоположной точки зрения придерживается треть жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, социологи 17-24 октября опросили 1 502 респондента, которые проживают во всех регионах Украины, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и Крыма.

В октябре 56,6% опрошенных считают, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией, 30,1% респондентов полагают, что в будущем Украина будет иметь напряженные или конфликтные отношения с РФ.

При этом число тех, кто верит в нормализацию отношений между странами с апреля по октябрь увеличилось приблизительно на 6%, количество сторонников противоположного мнения уменьшилось на 3%.

Напомним, ранее социологи выяснили, что каждый восьмой украинец не считает себя патриотом.

Также мы писали о том, что по данным соцопроса, отношение украинцев к России оказалось хуже, чем у россиян к Украине.