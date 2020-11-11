Министерство здравоохранения планирует просить врачей у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для экстренной медицинской помощи в Украине.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио" в среду, 11 ноября.

"Всемирная организация здравоохранения как координатор принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники. Мы сейчас говорим, что мы готовы рассматривать и сотрудничать с ними по экстренной медицинской помощи. Поскольку экстренная медицинская помощь - это тот этап, когда люди нуждаются в неотложной помощи", - сказал Ляшко.

Он добавил, что речь идет не только о больных Сovid-19, но и о других.

"Когда увеличивается количество вызовов на экстренную медицинскую помощь по поводу Сovid-19, то увеличивается время проезда этой бригады, задействованных сегодня на борьбу с коронавирусом, к другой патологии, где нужна также неотложная помощь", - сказал главный санитарный врач.

Ранее мы писали, что в Украине с начала пандемии коронавируса от осложнений этого заболевания скончалось 212 врачей.

Также рассказывали, что в Украине койки в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом Covid-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях.