К акции протеста против карантина выходного дня, которую устроили рестораторы у Кабмина, присоединились также сотрудники кинотеатров. Они утверждают, что введение ограничений на работу в субботу и воскресенье будет означать для них потерю всей выручки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, сотрудница сети кинотеатров "Планета Кино" Екатерина Терехова в комментарии "Стране" заявила, что если правительство введет карантин выходного дня и ограничит время работы кинотеатров, их бизнес закроется.

"Если мы не будем работать во время выходных, а именно в субботу и воскресение люди ходят в кинотеатры, мы потеряем 40 процентов от существующих 50, так как сейчас залы можно заполнять только на 50 процентов. Это значит, что мы умрем как бизнес", - сказала Терехова.

По состоянию на 13:00 акция протеста подошла к концу. Участники митинга под Кабмином разошлись.

Напомним, сегодня утром в Киеве протестующие против карантина предприниматели перекрывали улицу Грушевского.

Также "Страна" подробно писала о том, как рестораторы и ФОПы вышли против локдауна выходного дня.