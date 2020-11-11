Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о требовании принять безотлагательные меры к установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте ЦИК.



Об этом сообщает пресс-служба СНБО в своем Facebook.



Так, отмечается, что в письме на имя председателя ЦИК Олега Диденко секретарь СНБО Украины отметил, что комиссия в условиях нового избирательного закона проводит значительную работу по обеспечению прав украинских граждан избирать и быть избранными.



"Вместе с тем аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества о официальных результатов выборов", - заявил секретарь СНБО.



Также Данилов напомнил, что "в соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года, утвержденного постановлением ЦИК от 8 августа 2020 № 163, предельной датой установления результатов голосования по местным выборам определено 6 ноября 2020 включительно".



Также в сообщении указано, что секретарь Совета напомнил о нормах законодательства в части контроля ЦИК по организации подготовки и проведения местных выборов.







Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК Украины назвала даты второго тура выборов мэра в одиннадцати городах. Так, часть из них пройдет 15 ноября, а часть - 22 числа.



Также напомним, что в Центральной избирательной комиссии озвучили сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны были установить результаты местных выборов в Украине. Так, в опубликованной инфографике сказано, что не позднее второго дня со дня установления результатов выборов ТИК официально обнародует результаты выборов.