Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен заявил, что экстренное решение уничтожить всех разводимых в стране норок из-за выявленного у них нового типа Covid-19, было неправильным.

Такое заявление министр сделал во время эфира на телеканале TV2.

"Мы ошиблись", - сказал он. По словам чиновника, для требования убивать всех животных не было никаких юридических оснований.

"Я беру на себя ответственность за то, что происходит в моем министерстве. Иначе и быть не может", - заявил Йенсен. Он также добавил, что разведение норок в стране в условиях пандемии сопряжено с высоким риском.

Глава правительства Дании Метте Фредериксен также официально признала, что решение уничтожить всех норок было ошибочным.

Йенсен заявила, что руководство страны не имело достаточных юридических прав требовать от звероводов уничтожать животных, тем более здоровых. От имени правительства Дании уже направлены письма владельцам зверофермам, что власти не требовали, а рекомендовали уничтожить норок.

"Правительство решило, что речь идет о чрезвычайной ситуации. Поэтому мы сделали вывод, что ждать принятия нового закона невозможно", - заявила она.

По ее словам, сейчас законопроект, который позволит принимать подобные решения, представлен в парламент. Премьер-министр страны заявила, что в правительстве по-прежнему считают, что все норки должны быть истреблены, но в настоящее время убой приостановлен.

Напомним, исследователи считают, что мутировавший в организмах норок коронавирус, может вызвать новую пандемию, к которой люди не готовы.

Из-за этого Дания ввела жесткий локдаун.