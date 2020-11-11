Армянская оппозиция, которая сегодня вышла на митинг в Ереване, объявила о создании Комитета национального спасения на фоне недавнего подписания премьером страны Николом Пашиняном соглашения о завершении войны в Карабахе и передачи части территорий региона Азербайджану.

Об этом в среду, 11 ноября, информирует РИА Новости.

Сообщается, что о создании такого комитета заявил один из представителей армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" ("Армянская революционная федерация").

На данный момент в центре Еревана, на площади Свободы митингующие скандируют "Никол - предатель", происходят столкновения с полицией. Правоохранители продолжают прибывать к месту демонстрации у Оперного театра. Специальной техники на данной момент не замечено. Всего в сегодняшних оппозиционных мероприятиях в центре армянской столицы участвуют более тысячи человек. Задержано около 200 протестующих.

Напомним, на сегодняшней акции силовики задержали лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Ранее мы писали, что 9 ноября Баку, Ереван и Москва подписали новое соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе и введении в регион российских миротворцев.