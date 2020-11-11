В Казахстане, где из-за коронавируса ввели жесткий карантин, пассажирский самолет, летевший из Атырау в Нур-Султан, был вынужден совершить экстренную посадку после столкновения со стаей птиц.



Об этом сообщает издание Zakon.kz.

Так, в авиакомпании SCAT рассказали, что на борту было 115 пассажиров. В процессе набора высоты на самолет налетела стая крупных птиц. Предположительно это были гуси или утки.

"После столкновения командир судна принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно", - говорится в сообщении.



Позже авиакомпания отменила сам рейс.

Также пассажирам, которые захотели изменить дату вылета оформили перебронирование, а тем, кто не захотел перебронировать, вернули деньги.



Ранее "Страна" сообщала, что недавно в Казахстане пассажирский самолет потерпел крушение из-за обледенения. Установлено, что технических проблем с самолетом или нарушений со стороны экипажа не было, судно было исправно, а весь персонал отдохнул необходимое количество времени.



Также напомним, что в Казахстане решили не пускать в самолеты пассажиров без результатов теста на коронавирус. Вместе с тем, премьер-министр республики распорядился, чтобы поставка рентген-аппаратов и передвижных медицинских комплексов ускорили.