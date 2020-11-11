Во вторник, 10 ноября, в украинской армии зафиксировали двадцатую смерть от коронавируса. В Одессе умер военнослужащий, который находился в реанимации для инфекционных больных "Больницы водников".

Об этом в Facebook сообщило Командование Медсил ВСУ.

"Военнослужащий ВС Украины находился на стационарном лечении в отделении реанимации для инфекционных больных "Больницы водников" по поводу острой респираторной болезни Covid-19, осложненной двусторонней полисегментарной пневмонией... 10 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось, вследствие быстрой нарастающей полиорганной недостаточности. Началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в течение минувших суток в ВСУ зафиксировали 117 новых случаев коронавируса. 20 пациентов были госпитализированы.

По состоянию на 11 ноября Covid-19 в украинской армии болеют 2 258 человек. За время пандемии выздоровело 4 905 военных. На сегодня 470 человек находятся на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 11 ноября число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 10 611 человек.

Также мы писали о том, что число заболевших Covid-19 за сутки в Киеве выросло на 965 человек.