Исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик прокомментировал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования. Он считает, что единственно возможным вариантом может быть поддержка этой инициативы в первом чтении без сокращения сроков работы над ним. А потом "надо садиться и таки переписывать каждую статью и пункт очень тщательно ко второму чтению".

Об этом Боровик написал в своем блоге в среду, 11 ноября.

"Депутаты, засучив рукава, день и ночь выписывают кипы страниц законопроектов, призванных восстановить убитые нормы закона "О предупреждении коррупции" и уголовного кодекса, а также ищут варианты, как юридически и, порой, творчески остановить работу Конституционного Суда Украины.

Эксперты и не только сгенерировали немало идей, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Однако депутаты решили не прислушиваться к советам и выводов специалистов. Законопроект 4 304, который уже успели окрестить "проектом Разумкова", ранее получил поддержку антикоррупционного комитета.

И здесь от начала хочется отметить, что этот проект закона настолько далек от верховенства права и юридической техники, его можно назвать "ультрапростим решением". По мнению господина Разумкова и еще 124 депутатов, выйти из кризиса и вернуть уничтожено КСУ очень просто. Ведь вот оно - решение на поверхности!

Цитирую:

"Статья 1. Восстановить со дня вступления в силу настоящего Закона действие пунктов 6, 8 части первой статьи 11, пунктов 1, 2, 6-101, 12, 121 части первой, частей второй - пятой статьи 12, части второй статьи 13, части второй статьи 131, статьи 35, абзацев второго, третьего части первой статьи 47, статей 48-51, частей второй, третьей статьи 52, статьи 65 Закона Украины "О предупреждении коррупции" от 14 октября 2014 N1700-VII, а также статьи 3661 Уголовного кодекса Украины в редакциях указанных положений, действовавших по состоянию на 27 октября 2020 года".

Все. Точка.

Да, этот законопроект состоит только из одной статьи, в которой говорится о восстановлении всех пунктов закона, которые отменил КСУ. И это уже является правовым нигилизмом и оторванным от решения КСУ вариантом, потому что:

- этот проект не учитывает никаких причин, по которым предлагаемые нормы были названы неконституционными в зловещем решением КСУ от 27 октября;

- КСУ в любой момент отменить и его. И для этого судьям будет достаточно всего одного часа заседания. И дела и работа, начатые антикоррупционными органами, снова будут прекращены;

- чиновники смело смогут игнорировать этот закон, потому что невозможно восстановить то, чего нет. Любой суд будет руководствоваться решением КСУ, а не настоящим законом;

- законодатель даже не придерживался технических норм по нумерации статей и пунктов.

Я вполне понимаю эту сотню нардепов во главе с Разумковым. Им хочется, чтобы все это прекратилось, чтобы не дергали и не указывали на то, что надо сделать и исправить. А еще кому-то, возможно, хотелось продемонстрировать отличие от радикальной позиции президента Владимира Зеленского.

Но господин Разумков должен осознать, что просто "откатить" все назад невозможно. Приведенные КСУ обоснования неконституционности указанных в решении статей вызывают больше вопросов, чем ответов, и очень общие, что требует переписывания каждой статьи и пункта очень тщательно. Здесь нет простого решения - нужны время, терпение, а главное - желание качественно восстановить законодательство.

Единственным возможным (далеко не идеальным) вариантом голосования за законопроект Разумкова может быть поддержка этой инициативы в первом чтении без сокращения сроков работы над ним. А потом надо садиться и таки переписывать каждую статью и пункт очень тщательно ко второму чтению", - написал он.

Напомним, Конституционный суд принял решение, которое отменило ответственность за нарушения про декларировании и лишило НАПК части полномочий.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

Также сообщалось, что Разумков внес свой законопроект, который Рада рассмотрит 17-20 ноября.

Перед этим 3 ноября Комитет поддержал законопроект спикера по электронному декларированию.