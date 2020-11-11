После проигрыша в войне за Карабах зашаталось кресло под премьером Николом Пашиняном.

Со вчерашнего дня оппозиция начала массовые беспорядки, которые сегодня оформились в майдан и выдвинули политические требования: отставка премьера и денонсация капитулянтских соглашений по Карабаху.

По этим договоренностям, за армянами остается сердцевина Нагорного Карабаха - столица Степанакерт и ее окрестности. Охраняют их, а также дорогу на Армению, российские миротворцы.

Если оппозиция сейчас уберет Пашиняна и разорвет эти соглашения, то война может возобновиться. И тогда весь Карабах рискует стать азербайджанским.

"Страна" разбиралась в перспективах Ереван-майдана.

Как шли протесты в Ереване

Ночью 10 ноября в Ереване протестующие разгромили "Фонд открытого общества" - офис фонда американского бизнесмена Джорджа Сороса. Помещение буквально разнесли в пух и прах, что отчетливо видно по кадрам видео. Несколько мужчин выбивают ногами двери и бьют окна, разбрасывают документацию.

СМИ также пишут, что звонок в полицию о случившемся поступил только утром 11 ноября. Известно, что той же ночью протестующие посетили и дом премьер-министра Пашиняна, взяв его парфюм, часы и другие вещи в знак протеста.

На следующий день начался майдан в центре Еревана.

Несмотря на то, что генрокуратура просила воздержаться от массовых собраний с учетом военного положения в стране, в центре Еревана оппозиция организовала митинги и беспорядки. Люди скандировали: "Никол предатель!", "Никол, уходи!", добиваясь отставки премьер-министра Пашиняна.

Полиция начала задерживать активистов еще до активной фазы митинга, но к площади Свободы стекалось все больше людей, ситуация с каждой минутой становилась менее контролируемой.

Очень скоро эта акция протеста переросла в массовые задержания: полиция забирала наиболее активных участников и увозила их.

Среди задержанных оказались члены оппозиционной "Процветающей Армении" Арман Абовян и лидер этой партии Гагик Царукян.

К кордону полицейских на площади Свободы стянули подкрепление - полицейские в масках и защитной экипировке. Правоохранители вытаскивали за оцепление отдельных наиболее активных митингующих. Например, когда один из демонстрантов во время задержания упал, его быстро подняли и передали полицейским в "тылу".

По некоторым данным, в стычке пострадали трое сотрудников полиции. Одного из пострадавших увели сослуживцы.

В митинге участвовали и женщины с детьми. Например, одна из участниц протеста кричала "Пашинян - трусливая собака!". Как передают журналисты, это пострадавшая жительница города Шуши, у которой во время боевых действий разрушило дом.

Еще одна драка на площади Свободы произошла в тот момент, когда на сцене выступал представитель АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян. Мужчина ударил Манукяна и попытался отобрать у него рупор. После этого возникла потасовка и митингующие начали кричать: "Провокатор!". Участники акции оттащили обидчика и тот вскоре покинул территорию.

Масштаб митинга на площади Свободы хорошо передает этот кадр фотокорреспондента "Спутника Армении" Асатура Есаянца.

Позже протестующие пришли к зданию правительства на площади Республики, куда последовали и силы полиции. Они оцепили здание. Стражи порядка находились в полной экипировке, на них были каски, шлемы и "броня". Одна из разгневанных женщин выскочила вперед и призвала их не применять дубинки.

"Мы и во время Сержа (экс-президент Серж Саргсян - Ред.) так митинговали. Не смейте поднимать дубинки против народа, не смейте!", - выкрикнула протестующая, грозя пальцем, возле здания правительства Армении.

Около 14:00 митингующие двинулись от здания правительства в сторону парламента по улице Амиряна. В их числе были и представители армянского духовенства.

Вслед за ними направились и наряды полиции.

Когда протестующие подошли к парламенту со стороны проспекта Баграмяна, полиция уже оцепила периметр.

Протестующие у здания парламента пели патриотические песни, скандировали: "Никол, уходи". Позже полиция сообщила, что все задержанные освобождены.

При этом ближе к вечеру Ереван-майдан снова начали разгонять. Накануне у стен парламента бросили дымовую шашку. Вечером также специальная следственная служба Армении открыла дела на организаторов митингов.

Позже вечером оппозиция попросила своих сторонников разойтись до следующего дня.

Чего требуют в оппозиции

Один из организаторов акции, представитель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян рассказал, почему жители взбунтовались против правительства.

"Народ требует отставки правительства, в частности премьер-министра с учетом того, что подписан договор о сдаче земель без Совета, единолично, что трактуется как измена", - сказал Мелкумян.

Глава партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян еще на площади Свободы озвучил три условия, которых должна добиваться оппозиция.

"Для спасения Арцаха" он предлагает создать Комитет спасения родины (что уже сделано), немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства, а также остановить процесс передачи Азербайджану территорий Карабаха (то есть выйти из соглашений, подписанных Пашиняном).

К требованию отставки Пашиняна присоединились четыре партии Нагорного Карабаха - "Демократическая партия Арцаха", "Партия справедливости Арцаха", "Единая Родина" и "Дашнакцутюн".

В последней партии также заявили, что их отряды со своих позиций под Карабахом не уходят.

Позже Ереван-майдан заявил, что ждет сложения полномочий премьера уже до полуночи.

Если Пашинян откажется покинуть пост, протестующие намерены составить детальный план действий и до завтрашнего вечера "решить вопрос с его уходом". Также они призвали парламент собраться в ближайшие часы и снять премьера с должности.

Протестующие надеются, что смогут вернуть переговоры в проармянское русло, если им удастся создать новое правительство.

Представители партии "Процветающая Армения" обратились к депутатам с требованием созвать внеочередное заседание Национального собрания. Участники акции приветствовали это решение аплодисментами. Заседание назначили и заявили, что на повестке дня - денонсация подписанных им соглашений.

Правда, в итоге оказалось, что для начала заседания не хватает трех голосов кворума. И пока ничего не известно о том, заседают ли депутаты.

Власти отреагировали на протесты. У Пашиняна заявили, что власть оппозиции захватить не позволят.

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что они "не позволят преступным группам захватить власть и будут использовать все средства, предусмотренные законом". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дорогие соотечественники. Очевидно, что сегодня народ ожидает от властей обеспечения внутренней стабильности и недопущения того, чтобы некоторые сомнительные объединения воспользовались случаем, чтобы продвинуть свою реваншистскую повестку, исходящую из их личных интересов. Уверяю, что мы этого не допустим.

Понятно, что у вас много объективных вопросов о сложившейся ситуации, ответы на которые пока не даны. Уверяем вас, что опубликованные премьер-министром и прочими чиновниками заявления - самое важное, что сейчас можно обнародовать. Однако подробности всего этого процесса не будут скрыты от общественности. Это просто исключено.

Я считаю бессмысленными призывы к объединению вокруг государства, поскольку это единство уже существует. Мы видим это и это особенно важно в создавшейся ситуации. При этом все, включая нашу политическую команду, должны быть готовы взять на себя свою долю ответственности.

Мы не позволим преступным пунктам захватить власть и все установленные законом средства для достижения этой цели. Не сомневайтесь", - написал он.

Что это все значит и снимут ли Пашиняна

Премьер Никол Пашинян сам пришел к власти через майдан. И теперь похожие процессы грозят ему потерей должности. И даже если Пашинян удержится, то очевидно, что легитимность в народе он потерял - как главнокомандующий, с треском проигравший священную для большинства армян войну.

И если не на настоящем, то на ближайшем будущем политика-Пашиняна можно ставить крест.

При этом нельзя сказать, что такой исход не встретит понимания в определенных российских кругах. Однако для Москвы в этом деле есть серьезный ограничитель: именно Пашинян подписал карабахские соглашения. И если сейчас его лишат полномочий, может возобновиться война (оппозиция требует немедленной денонсации соглашений по Карабаху и прекращения выхода армян из занимаемых районов).

То есть, пока ситуация в Арцахе не будет дипломатически "забетонирована", вряд ли смена власти в Армении встретит понимание в Москве.

Да и политические оппоненты Пашиняна, которые стремятся попасть во власть, скорее всего будут не против, если премьер сделает "грязную работу" - доведет до конца соглашения и проведет их через точку невозврата. После этого всем, кто бы ни пришел к власти, останется только развести руками и продолжать договоренности по Карабаху. Пусть и с риторикой об их ревизии.

Карабахские соглашения должны быть окончательно выполнены до 1 декабря, когда армяне покинут спорные территории вокруг Арцаха. До этого срока международные игроки будут пытаться удержать Пашиняна. После чего скорее всего судьба премьера станет им безразличной.

Впрочем, это не помешает оппозиции раскачивать ситуацию прямо сейчас. Тем более, что каждый шаг по исполнению договоренностей, каждое оставление того или иного района вокруг Карабаха, будет подпитывать антипашиняновские протесты.

Кстати, у них может быть еще один смысл. Не исключено, что денонсации соглашений со стороны Армении ждут в Баку и Анкаре - это бы дало Азербайджану повод окончательно зачистить Карабах.

Видимо, на то, чтобы этого сценария избежать, будут сейчас направлены усилия и Москвы, и властей самой Армении. Уже сегодня заметно, что полиция с Ереван-майданом особенно не церемонится. И не сегодня-завтра оппозицию могут обвинить в работе на азербайджанцев или турок. И под этим предлогом подавить протест.

Как будут развиваться события - увидим в ближайшие дни.