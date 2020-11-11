По состоянию на вторник, 10 ноября, в Верховной Раде зарегистрировано 13 проектов закона, посвященных решению проблемы с Конституционным судом.

Так в частности, один из них является альтернативным к законопроекту председателя парламента Дмитрия Разумкова, а еще два - к документу президента Владимира Зеленского.

Об этом в среду, 11 ноября, сообщила заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец, передает УНН.

"По состоянию на вчера было 13 зарегистрированных законопроектов (основные и альтернативные), к президентскому подано два альтернативных (авторства Гончаренко и Дубинского), к законопроекту спикера только один альтернативный Дубинского. Последний вчера был рассмотрен на комитете по антикоррупционной политике и большинством членов комитета отклонен. В течение этой недели и в понедельник будут рассмотрены все законопроекты (различные комитеты рассматривают различные законопроекты), и на следующей пленарной неделе, надеюсь, сможем увидеть их в сессионном зале", - сказала Мошенец.

По ее словам, один из судей КС в своем заключении отметил, что суд еще в 2015 году получил ходатайство от нардепов касательно конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и ст. 366-1 УК Украины. Тем не менее, тогда у коллегии не нашлось времени, чтобы рассмотреть этот вопрос. 27 октября КС вынес решение по новому обращению депутатов.

"Конституционный судья обращает внимание на то, что очень странно, что эти два производства не объединили в одно и очень странно, что то не рассматривалось до сих пор, а сейчас рассматривалось очень быстро. Интересно то, что очень многие люди перекликаются, являются одними и теми же депутатами (авторы представления - Ред.), которые были в восьмом созыве и есть сейчас в девятом. Я насчитала примерно порядка 14 точно", - сказала Мошенец.

Напомним, после того как Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий. Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение. Свой законопроект также зарегистрировал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект президента Украины Владимира Зеленского 17-20 ноября.