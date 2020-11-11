Дом в Лондоне, расположенный по адресу Бейкер-стрит, 221b, в котором жил герой рассказов Артура Конана Дойла сыщик Шерлок Холмс, принадлежит дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге и ее сыну Нурали Алиеву.

Об этом со ссылкой на юридическую информацию о структуре собственности сообщает Times.

Так, родственникам Назарбаевых принадлежит и другая недвижимость, а также земля между домами №215 и №237 на Бейкер-стрит. Ее стоимость достигает 140 миллионов фунтов стерлингов (порядка 185,5 млн долларов - Ред.)

Как отмечается, до 2005 года Назарбаевой принадлежало 90% собственности на Бейкер-стрит, владельцем еще 10% был ее сын. Однако в записях земельного реестра говорится, что сейчас ею владеет компания Farmont Baker Street Limited.

Напомним, этим летом дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана, который умер в Лондоне.

Также мы писали о том, что дочь Назарбаева в мае 2020 года сняли с должности спикера сената Казахстана.