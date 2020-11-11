В среду, 11 ноября, т.н. "ЛНР" по-прежнему не пропускает граждан через новые пункты пропуска в Луганской области - "Золотое" и "Счастье".

Об этом в Facebook со ссылкой на данные Госпогранслужбы сообщает пресс-центр МВД Украины.

Так, Украина с 08:00 открыла все пункты пропуска на Донбассе. Украинские пограничники пропустили через КПВВ "Золотое" и "Счастье" по одному человеку, однако на неподконтрольную Киеву территорию их не пустили представители "ЛНР".

Напомним, Украина с 10 ноября решила открыть все пункты пропуска на Донбассе. Речь о четырех КПВВ в Донецкой области и трех в Луганской, два из которых - "Золотое" и "Счастье" - являются новыми.

Впрочем, еще 9 ноября в т.н. "ЛНР" заявили, что не будут отрывать пункты пропуска "Счастье" и "Золотое", обвинив украинскую сторону в том, что она не согласовала детали их работы.

С подобным заявлением выступили в т.н. "ДНР", сообщив, что после 10 ноября продолжит работать только один пункт пропуска - "Еленовка". Людей через него будут пропускать не каждый день, а в рамках еженедельного "гуманитарного коридора".