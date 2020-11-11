В Карабахе не будут размещены турецкие миротворцы, так как это не предусмотрено соглашением, подписанным Москвой, Баку и Ереваном 9 ноября. При этом Россия будет сотрудничать с Турцией на базе мониторингового центра на территории Азербайджана.

Об этом в среду, 11 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нет, речи о совместных миротворческих силах (с Турцией) не шло, эта тема никогда не обсуждалась. Область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, речь идет о мониторинговом центре", - сказал Песков.

Ранее "Страна" разбиралась, что означают новые соглашения по Карабаху. Азербайджан получает территории, на которые претендовал, за Арменией остается большая часть Карабаха, а под охрану его берут российские миротворцы.

После подписания данного документа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона вместе с российскими миротворцами примет участие в контроле перемирия.

Также в МИД Франции сообщали, что Европейский Союз введет санкции в отношении Турции, если она не будет соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе.