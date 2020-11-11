После того, как в Армению для контроля ситуации в Нагорном Карабахе прибыли первые 12 самолетов с российскими миротворцами, появились карты как Россия будет контролировать там подписанное ранее перемирие.

Соответствующие карты публикует Telegeram-канал РИА "Новости" в среду, 11 ноября.

По данным российского генштаба, миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, где выставлены временные посты.

"На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов", - сказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

Он добавил, что наблюдательные посты российских миротворцев в зоне ответственности "Юг", где шли активные бои, развернут в четверг, 12 ноября.

Текущая обстановка в Карабахе

Зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе

Размещение российских миротворцев по Лачинскому коридору

Напомним, в соответствии с договоренностями с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Одним из пунктов соглашения был ввод миротворцев РФ.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - говорилось в трехстороннем документе.