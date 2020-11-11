Сегодня в центре Еревана, на площади Свободы, сторонники армянской оппозиции вышли на митинг в связи с подписанием премьер-министром Николом Пашиняном соглашения, согласно которому часть территорий Нагорного Карабаха передается Азербайджану. Задержан лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения".

Об этом в среду, 11 ноября, информирует РИА Новости.

По данным журналистов, на данный момент в Ереване задержаны уже несколько десятков демонстрантов, в том числе и лидер крупнейшей оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Ранее в ходе прямого эфира Пашинян вступил в очную дискуссию с оппозиционером, который заявил, что карабахский город Шуши можно было не отдавать силам Азербайджана, если бы глава правительства раньше согласился на ввод российских миротворцев.

По словам премьера, он неоднократно настаивал на необходимости наличия российских сил на территории Карабаха.

Напомним, 9 ноября Баку, Ереван и Москва подписали новое соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе и введении в регион российских миротворцев.

Ранее мы публиковали карту Нагорного Карабаха после принятия соглашения.