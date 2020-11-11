В среду, 11 ноября, на 85-м году жизни скончался премьер-министр Бахрейна Халифа ибн Сальман. Он занимал кресло главы правительства рекордные 50 лет - больше, чем кто бы то ни было в мире. Также Халифа был дядей короля. В связи с его смертью в стране объявлен недельный траур.

Об этом пишет газета Al Ayam.

Так, пост главы правительства Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа занимал с 1970 года, и был одним из наиболее влиятельных членов королевской семьи. Принц Халифа бен Сальман Аль Халифа считался самым богатым членом правящей семьи и одним из крупнейших бизнесменов в королевстве.

Считается, что Халифа ибн Сальман правил дольше всех в мире.

Напомним, вчера, 10 ноября, мы сообщали о смерти теща Петра Порошенко. Она умерла от коронавируса.

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