Владелец одного из крупнейших в Украине аграрных холдингов "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал главу государства положить конец беззаконию со стороны НАБУ.

Соответствующее заявление бизнесмен сделал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я желаю президенту справиться с тем вызовом, который у него есть. Касаемо моей ситуации я скажу коротко: я обращался много раз к президенту. Я думаю, что он немного в курсе ситуации, насколько глубоко - я не знаю. Хотел бы, чтобы он на этот пример посмотрел: как не надо делать государству. Как не нужно подменять борьбу какими-то наигранными сценариями", - сказал Бахматюк.

По словам бизнесмена, Зеленскому, несмотря на сложившуюся ситуацию, стоит рассмотреть вопрос об использовании потенциала как его лично, так и его компании.

"И тот наш первый разговор остается открытым, я абсолютно готов. Потому что я смотрю на него как на президента Украины, государства, которое я люблю, уважаю и хочу, чтобы оно было сильным. Я могу по-разному относиться к Зеленскому: могу его любить или не любить, могу злиться или обижаться. Но я хочу, чтобы было сильным мое государство, экономика и каждая компания", - сказал Олег Бахматюк.

Также он добавил, что по его мнению, Украине нужно двигаться в сторону налаживании контактов со странами, которые заинтересованы в ее возможностях. В частности, речь идет о Ближнем Востоке, Азии - порядка 10-12 стран.

"Хочу, чтобы он (Зеленский - Ред.) положил конец этому беззаконию Сытника... Я с большим уважением отношусь к посольствам, но правда на нашей стороне. Нас незаконно преследуют. У нас забирают возможность наших прав. Он является гарантом наших прав, и экономических свобод, и политических. Не нужно вмешиваться, но я бы хотел иметь возможность обороняться на территории своего государства", - заключил бизнесмен.

Напомним, "Страна" подробно писала о войне НАБУ с бизнесменом Олегом Бахматюком, которая длится уже около года.

Также мы рассказывали, что летом Комитет Рады призвал Зеленского и Шмыгаля вмешаться в ситуацию с давлением НАБУ на компанию Бахматюка.