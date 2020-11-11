Бахматюк рассказал, как Украина могла получить $10 миллиардов без МВФ
Владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк, в отношении которого НАБУ ведет уголовное дело, предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать работу над заключением сырьевого контракта с Китаем, который мог принести стране $10 миллиардов.
Однако убедить главу государства бизнесмену помешал тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан.
Об этом предприниматель рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Я когда-то очень много времени провел в Китае и на Ближнем Востоке. Может, вы не знаете: на базе нашей компании Украина получила разрешение на поставку кукурузы в Китай... Мы взяли за прототип контракт "Роснефти" с Китаем, когда были поставки сырья против кредитных ресурсов. Когда ты заходишь на стратегические территории - и взамен получаешь дешевые финансовые ресурсы на долгий период, а эта страна получает стабильные поставки сырья, что не менее важно, чем сам ресурс. Каждый получает то, что он хочет. И у меня был опыт, были наработки... Когда пришел Зеленский к власти, я думаю: "А дай я предложу свое понимание, где Украина может взять $10 млрд и не стоять на коленях только", - рассказал Бахматюк уточнив, что речь шла о возможности заключения сырьевых контрактов с КНР и странами Ближнего Востока.
По словам бизнесмена, он встретился с главой государства в окружении руководителя ОП Андрея Богдана, помощника президента Сергея Шефира и главы МВД Арсена Авакова.
"Я презентую этот проект... Причем мне даже удалось, как мне показалось (может, это мое мнение - можете окружающих спросить), убедить президента, что этот проект имеет право на жизнь... МВФ - это хорошо, кредиторы - это хорошо, но любая альтернатива усиливает твои возможности. И диверсификация есть и в Китае, и в Японии, и в Соединенных Штатах Америки, и в любой стране Европейского союза. Это нормально, это сила... Богдан в совершенно хамской манере начал перебивать", - сказал Бахматюк.
Предприниматель добавил, что тогда он обратил внимание Зеленского на поведение Богдана и последнему "это явно не понравилось".
"Президент, кстати, его немножко успокоил и сказал: "Можно договорить до конца?" Человек не давал договорить, перебивал, хамил, говорил всякие глупости, которые совсем не соответствовали компетенции. Я старался как-то сгладить (ситуацию)... Но и это закончилось ничем. Я вышел - и даже не понял, зачем я приходил", - сказал бизнесмен.
Видео В гостях у Гордона
Ранее мы писали о том, как война НАБУ с Бахматюком отразилась на экономике страны.
Подробно о деле Бахматюка можно прочитать здесь.