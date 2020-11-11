Владелец одной из крупнейших в Украине аграрных компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, как дважды виделся с Андреем Богданом, когда тот еще был главой Офиса президента. И оба раза тот хамил ему, а один раз и вовсе послал.

Об этом Бахматюк сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

Так, первая встреча Бахматюка с Андреем Богданом состоялась в присутствии президента Владимира Зеленского, когда бизнесмен презентовал свой проект, который касался возможности получить 10 миллиардов долларов для Украины от контрактов с Китаем и странами Ближнего Востока.

"Я презентую этот проект... Причем мне даже удалось, как мне показалось (может, это мое мнение - можете окружающих спросить), убедить президента, что этот проект имеет право на жизнь... Богдан в совершенно хамской манере начал перебивать... Тут я, мягко говоря, немного схлестнулся", - сказал Бахматюк.

Также он заявил, что обратил внимание президента на поведение Богдана, и последнему "это явно не понравилось".

Вторая встреча с Богданом состоялась через три недели, она касалась дела "VAB Банка", собственником которого ранее был Бахматюк. Бизнесмен фигурирует в уголовном производстве о завладении средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн, выданного банку в октябре 2014-го.

"Богдан опоздал. Я ждал. Я должен был представить свой план, понимание, как я выхожу из ситуации... Зашел Богдан - и с ходу в хамской манере мне заявил... Сказал: "Пошел ты в жопу". Извините. "И все твои компании, и люди на хрен не нужны". Мне пришлось ему ответить. Я сказал: "Уважаемый, не вам это решать". Но я тогда сразу понял, что этот человек настроен на то, чтобы уничтожить мою компанию, не вникая в процесс", - сказал Бахматюк.

По мнению бизнесмена, Богдан вел себя таким образом, поскольку у него были "определенные отношения с определенными игроками аграрного рынка", которые посоветовали таким образом добиваться падения крупного холдинга Бахматюка, чтобы обвалить цены его активов.

Напомним, ранее бизнесмен Геннадий Корбан уже рассказывал, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, с подачи которого против владельца "Укрлендфарминга" Олега Бахматюка были открыты уголовные дела, действовал в данном случае в личных интересах.

Отметим, против Олега Бахматюка возобновили дело осенью прошлого года. Однако сам он утверждает, что эти обвинения полностью сфабрикованы главой НАБУ Сытником и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. "Страна" подробно писала об этом деле.