Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко раскритиковал законопроект о Службе безопасности Украины. По его мнению, инициатива призвана позволить ведомству осуществлять репрессии в отношении "неугодных" СМИ.

Об этом Томиленко заявил в комментарии "Магнолия-ТВ".

Так, законопроект предполагает предоставление СБУ права закрывать телеканал без решения суда, если ведомство заподозрит вещатель в распространении сепаратистских или террористических материалов. Для этого Службе безопасности необходимо будет сделать представление в Нацсовет по вопросам ТВ и радио.

"Мы обеспокоены этими инициативами относительно нового законопроекта. Мы не хотим даже дискутировать, как на практике это будет выглядеть. Мы должны уважать общепринятую практику того, что исключительно через суд должны осуществляться какие-то экстрарепрессивные меры в отношении средств массовой информации", - считает Томиленко.

По его словам, если законопроект будет принят Верховной Радой, то высока вероятность того, что украинские спецслужбы будут расправляться с "неугодными" СМИ.

"Во всем мире СМИ получают право на юридическую защиту, на обжалование, для того, чтобы медиа-журналисты не были жертвами политических репрессий. Мы хотим, чтобы СБУ и все правоохранительные органы должным образом боролись с преступлениями и преступниками, сепаратизмом. Но есть большой риск политических спекуляций, поэтому исключительно через суд поддерживаем практику реагирования на чрезвычайные ситуации!" - подчеркнул Томиленко.

Видео: YouTube/ ЧП.INFO

Ранее мы писали о том, как телеканал "112-Украина" попытались арестовать через суд. Активы телекомпании хотели заблокировать СБУ и прокуратура. И не просто заблокировать, а передать в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Но суд отказал в удовлетворении этого ходатайств

Также "Страна" сообщала, что закрытия ряда телеканалов требуют и украинские праворадикалы.