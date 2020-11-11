Мирное соглашение по Нагорному Карабаху, подписанное между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы, не является победой для Азербайджана, поскольку на деле земли, которые в соответствии с ним перешли под его контроль, были приобретены путем военной силы.

Об этом со ссылкой на Кэри Кавано, в прошлом отвечавшего за карабахское урегулирование в госдепе США, пишет Telegram-канал "РИА Новости".

"Это ошибка, когда пресса характеризует сделку как победу для Азербайджана и поражение для Армении. Думаю, в реальности Азербайджан уже добился победы в боях на местах. Земли были приобретены путем военной силы", - заявил Кавано.

По его словам, Москва была заинтересована в подписании соглашений, поскольку предвидела, что после взятия Азербайджаном Шуши возможны и более серьезные потери.

"Сделка, как мне представляется, - это усилия Москвы по прекращению кровопролития. Прекращения в тот момент, когда оно могло стать намного хуже... С потерей Шуши была опасность того, что будет потеряно все... Россия увидела возможность того, что все население Степанакерта или большая его часть была бы убита - это огромные потери и разрушения", - сказал экс-дипломат.

По его словам, эту же потенциальную катастрофу увидел Пашинян. Кавано также напомнил, что Лачинский коридор, соединяющий Армению с Карабахом, был де-факто отрезан, а северный путь отхода гражданских также находился под угрозой азербайджанской артиллерии.

"Не было по-настоящему безопасного выхода из Карабаха. Думаю, Пашинян это увидел. Думаю, что и Москва ясно дала понять, что ситуация дошла до момента, когда армянские силы не могли выдержать азербайджанского наступления", - сказал Кавано.

Напомним, 9 ноября премьер Армении Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Ереване начался Майдан из-за Карабаха: люди ворвались в здание правительства и резиденцию Пашиняна.