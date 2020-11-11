В среду, 11 ноября, Кабин проголосовал за "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября.

Также в Украине ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавируса, и заменили адаптивный карантин на "оранжевый уровень" для всех территорий.

"Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому вводим так называемый карантин выходного дня", - сообщил в начале заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С точки зрения эпидемиология лучше всего было ввести полный локдаун на три недели, но, опираясь на расчеты министерств экономики и финансов, мы не можем вводить полный локдаун" - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В итоге он предложил новый вариант локдауна: отказ от адаптивного карантина и переход на общегосударственный карантин с "оранжевым" уровнем для всех территорий.

Это предусматривает следующие меры:

Проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек - запрещено. Проведение спортивных мероприятий - без зрителей. В кинотеатрах и театрах запрещено заполнять залы более, чем на 50%. В городском транспорте, электричках - перевозка пассажиров только на сидячих местах.

Рестораны и кафе должны быть закрыты с 22:00 до 07:00, кроме работы на вынос. Расстояние между столиками - не менее 2 метров (был 1,5 метра).

Фитнес-центры и спортзалы смогут работать только, если обеспечат присутствие не более 1 человека на 20 кв метров.

Такие меры будут действовать на всей территории страны.

Также с 00:00 субботы до 00:00 будет введен карантин выходного дня. Кафе и рестораны закроются. Из магазинов будут работать только продуктовые, хозяйственные, аптеки, заправки, ветеринарные центры и зоомагазины.

На выходных не будут работать заведения культуры, закроют бассейны, спортзалы, ТРЦ и другие развлекательные учреждения.

Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных, то есть с 14 ноября и предположительно до 30 ноября.

Напомним, что ранее Минздрав выступил за усиление карантина в Украине на выходных.

Также, как сообщала "Страна", сегодня в 23 городах Украины прошел митинг рестораторов против карантина выходного дня.

При этом в "Слуге народа" ранее предложили отправить Украину в тотальный коронавирусный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям.