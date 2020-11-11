В среду, 11 ноября, Кабмин ужесточил карантин в стране и ввел частичный локдаун - так называемый "карантин выходного дня". Для этого правительство поменяло "карантинное" постановление №641, которое регулировало разделение страны на зоны.

"Страна" этот сценарий предсказывала еще неделю назад.

Сегодняшнему решению предшествовали протесты представителей малого и среднего бизнеса, которые требовали не ужесточать меры, а если это сделают - то обеспечить господдержку. Но их никто по итогу не услышал.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что без нового карантина Украину ждет итальянский сценарий с переполненными больницами и что, если и вводить локдаун, то минимум на три недели.

Разбирались, что решили на Кабмине и как Украина будет жить на новом варианте локдауна.

Что принял Кабмин

Глава Минздрава Максим Степанов на заседании Кабмина предложил новый вариант всеобщего карантина: отказ от адаптивного и переход на общегосударственный карантин с "оранжевым" уровнем для всех территорий.

Детально об ограничениях "оранжевой" зоны мы рассказывали в материале За шаг до локдауна.

Вкратце скажем - в этой зоне работает общепит, фитнес-индустрия, транспорт, отели, но с определенными ограничениями.

А вот на выходных министр здравоохранения предложил уже настоящий локдаун. С 00.00 часов субботы и до 00.00 часов понедельника будет запрещена работа:

- баров, ресторанов и кафе, они работают только на вынос.

- ТРЦ и других развлекательных учреждений.

- всех магазинов, кроме продуктовых, аптек (включая ветеринарные) и АЗС. Работать смогут лишь те супермаркеты, где 60% площади занято продуктами.



Это важное уточнение: то есть "Эпицентр", который был открыт весь предыдущий карантин, теперь на выходных должен будет закрыться. Но посмотрим, как будет в реальности.

- фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Работу транспорта останавливать не будут - "это критическая инфраструктура", заявил министр Степанов. Интересно, что таких соображений Минздрав не высказывал весной, когда остановили маршрутки и метро.

Стартует уикенд-локдаун с 14 ноября и закончится 30 ноября. Таким образом он охватит три пары выходных.

При голосовании за это решение был воздержавшийся: министр культуры Александр Ткаченко, который ранее сулил большие проблемы учреждениям культурной сферы при локдауне выходного дня.

Накануне голосования премьер предупредил - если этого не сделать, то больницы перестанут принимать пациентов с ковид уже с 15 декабря. Добавил экспрессии глава Минздрава: он даже стукнул по столу и повысил голос, заявляя, что по хорошему надо вводить трехнедельный тотальный локдаун.

Бизнес никто не послушал

Идея частичного локдауна еще накануне вызвала серьезные протесты в среде бизнеса. Главных основания три.

Первое: выходные - это львиная доля выручки заведений.

Второе - позиция властей, которые не хотят компенсировать бизнесу потери, объясняя тем, что локдаун "всего два дня в неделю".

Весной во время тотального карантина правительство вводило налоговые и прочие льготы. Об их возвращении сейчас, на период "карантина выходного дня", власти почти ничего не говорили.

Третье - двойные стандарты. Супермаркеты, где далеко не весь ассортимент - продукты - работают, а остальные вынуждены закрываться.

Поэтому бизнес и вышел на протесты. Основные требования были следующие:

- не закрывать рестораны, магазины и другие объекты на выходные, если они соблюдают меры безопасности;

- разобраться с карантинными проверками предприятий;

- компенсировать часть зарплаты сотрудников из бюджета, отменить аренду в случае введения карантина выходного дня;

- не вводить карантин выборочно: если локдаун - то тотальный, и для транспорта, и для супермаркетов;

- включить специалистов ресторанного бизнеса в разработку карантинных мер для заведений общественного питания;

- принять законопроекты №3853-1(2) и 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Во время митинга перед Кабмином работники ресторанного бизнеса заявили, что потеряют 70-80% заработка, если введут карантин выходного дня, поскольку в основном заведения заполнены по выходным.

В Киеве рестораторы протестовали чуть больше часа. Фото: Страна

"Основные требования организаторов акции протеста, это не закрывать рестораны во время выходных и ограничение их работы по времени", - заявил Сергей Трахачев, глава ассоциации рестораторов Украины.

Также рестораторы заявили, что против проведения проверок и полицейского беспредела.

Рестораторы просят мораторий на проверки. Фото: Страна

По их мнению, принимать участие в разработке таких мер должны те, кто работает в ресторанном бизнесе, поскольку они разбираются в процессах.

"В нашем ресторане правильное расстояние между столами, есть дезинфекторы, мы дезинфицируем поверхности. Также есть перчатки, но я считаю, что перчатки - это неправильная мера. Это большие затраты денег. Правильно мыть руки. Мы в месяц тратим по 200 тысяч гривен на перчатки. Эти законы, эти меры должны принимать те, кто работает в рестораном бизнесе, а не те, кто в этом не разбирается... Мы против того, чтобы каждый день приходили проверки. К кому-то они приходят, к кому-то не приходят и не понятно, что эти проверки хотят" - рассказала участница митинга Олеся.

Рестораторы считают, что меры должны разрабатывать те, кто разбирается в этом бизнесе

По мнению рестораторов, вместо карантина нужно контролировать правила безопасности.

Карантин выходного дня рестораторы назвали ампутацией бизнеса. Фото: Страна

Под Кабмином рестораторы заявляли, что в случае карантина, нужно освободить их от арендной платы. Также их пожеланием было, чтобы государство помогло выплачивать зарплаты сотрудникам закрытых заведений: 10% за два неработающих дня в неделю.

Рестораторы требуют дать им работать. Фото: Страна

"Если локдаун - то полный, но с поддержкой. Но делать полумеры с рабочим транспортом на выходных и работающими супермаркетами - странно", - рассказал "Стране" один из участников протеста, ресторатор Валерий Созановский.

Также в день заседания Кабмина, недалеко от него прошла еще одна акция предпринимателей: "Нет выборочному карантину!". Организатор акции - движение "SaveФОП!"

Возле стадиона "Динамо" протестующие на один час перекрыли движение по улице Грушевского.

Участники митинга предпринимателей перекрыли дорогу в Киеве. Фото: Страна

Однако, как видим, Кабмин ввел жесткий вариант карантина выходного дня, который ни одного требования ФОПов и рестораторов не учел.

Что говорят власти о компенсации убытков

На протяжении всех дней, пока обсуждался новый вариант локдауна, власти не предлагали никаких мер по компенсации бизнесу за простой.

Только вчера, когда уже было известно насчет акций протеста, премьер-министр Шмыгаль анонсировал программу поддержки предпринимателей. Об этом он написал в Facebook.

"Компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 000 рабочих мест. Выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной этого года. Вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня", – написал Шмыгаль.

Из этих заявлений непонятно, а что будет с арендной платой - наиболее тяжелой статьей расходов - и налоговыми поблажками.

На сегодняшнем заседании Кабмина Шмыгаль повторил все эти тезисы. Будет проведена:

- компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

- программа портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством).

- возможность применения механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством;

- продолжение реализации программы доступных кредитов "5-7-9%", которая позволяет получить рефинанса под 0%.

Отметим, что часть мер явно декларативные: кредиты по программам Кабмина мало кто берет. И уж тем более никто не станет брать в долг и развивать новый бизнес на период локдауна. То есть, кроме частичной компенсации зарплат (какой она будет - пока также неясно), толком ничего не обещают.