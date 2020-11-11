Сегодня, 11 ноября, в Киеве у здания Кабинета министров собрались предприниматели и рестораторы, работники сферы услуг, которые выступают против введения "карантина выходного дня".

Его собираются ввести уже на сегодняшнем заседании Кабмина, которое начнется в 13:30. Именно к этому времени и приурочили акцию.

Карантин выходного дня остановит работу заведений общепита и всех магазинов, кроме аптек и продуктовых. Не исключено, что введут и какие-то другие ограничения.

Такие намерения еще на прошлой неделе были озвучены - и вызвали возмущение бизнеса. Рестораторы и другие говорили, что частичный локдаун для них даже хуже, чем полный. Поскольку правительство не предлагает никаких компенсаций по налогам, как было весной. А выходные обычно дают до 40% недельной выручки.

Несколько сотен человек заявляют, что останутся на грани выживания, а их зарплата снизится на 50%, если будет введен частичный локдаун. Люди требуют дать им право работать и готовы еще больше усилить санитарные меры, чтобы не закрывать заведения.

Митинг получил название Украинская ресторанная акция - УРА - к ее проведению также присоединились такие города Украины как: Львов, Луцк, Харьков, Ровно, Сумы, Тернополь, Полтава, Запорожье, Мариуполь, Херсон, Ивано-Франковск, Одесса, Днепр, Николаев, Мелитополь, Черкассы.

Украинская ресторанная ассоциация и Региональные ресторанные объединения вышли к Кабмину и зданиям ОГА в 10:00 с требованиями - ослабить давление на отрасль из-за Covid-19.

В Киеве участники акции собрались возле станции метро Арсенальная и колонной шли по улице Грушевского к зданию правительства.

Люди держали в руках плакаты с лозунгами: "Нет карантину выходного дня!", "Карантин выходного дня - это миллион людей без работы", "Карантин мозгов", "Маю право працювати", "Не злите поваров с острыми ножами. Мы хотим работать", "Нет карантину выходного дня".

"Контроль правил безопасности, а не ампутация бизнеса", - такие требования демонстранты написали на плакатах.

"Основные требования организаторов акции протеста, это продолжение работы ресторанов на выходных и отсутствие ограничений их работы по времени", - заявил Сергей Трахачев, глава ассоциации рестораторов Украины.

Также в комментарии "Стране" Трахачев сообщил, что министр экономики пригласил сегодня на встречу организаторов акции.

Среди митингующих помимо рестораторов были ритейлеры и повара. Некоторые заведения креативно подошли к акции и пришли на протест в виде животных с мисками и ложками.

"Это маразм высочайшего уровня. Такое ощущение, что люди, которые это предлагают - вообще не понимают, куда мы идём, к чему это приведёт и что ждёт нашу страну в этих обстоятельствах", - возмущается Елена, участница акции протеста.

Люди шумели, стуча половниками по кастрюлям и дудя в дуделки.

"Мы не протестуем, мы обращаемся к министрам и премьер-министру. Когда Шмыгаль обещал 500 тысяч рабочих мест, то сейчас, люди которые здесь, могут лишится своих рабочих мест. Мы не просим помощи, мы хотим чтобы нас обеспечили нормальными условиями работы. Такое чувство, что в пятницу коронавирус спит, а в субботу просыпается, а в понедельник обратно засыпает",- заявил Сергей Сытников.

Около 11:00 под стенами Кабмина прозвучала украинская песня "Чорнобривці" в исполнении рестораторов. После этого участники выразили требование к власти, которая должна им компенсировать убытки от закрытия бизнеса.

В это время недалеко от Кабмина, возле стадиона "Динамо" началась ещё одна акция под назанием "Нет избирательному карантину!".

Требование акции: не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности. Организатором акции выступила кампания "SaveФОП!"

Протестующие также перекрыли движение по улица Грушевского до 12:00.

Как сообщала "Страна", ранее акцию против карантина выходного дня поддержал ресторатор Валерий Созановский. Его цель - чтобы власти отстали от ресторанного бизнеса, дали просто работать и начали адекватный диалог. Он уточнил, что рестораны готовы продолжать работать с соблюдением санитарных норм. "Если локдаун - то полный, но с поддержкой. Но делать полумеры с рабочим транспортом на выходных и работающими супермаркетами - странно", - считает Созановский.

Созанавский добавил, что выходные - генератор около 40% прибыли, который помогает ресторанам жить.

Акцию поддержал и совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач, который приравнял локдаун выходного дня к уничтожению бизнеса. "Для кинотеатра карантин выходного дня равносилен полному закрытию. И в этот раз у нас уже нет денег, чтобы удерживать сотрудников или платить налоги, аренду, поставщикам услуг и товаров", - отметил Деркач.