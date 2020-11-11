В среду, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости.

Соответствующее сообщение глава государства разместил в Twitter.

"Искренние поздравления Анджею Дуде с Днем независимости Польши! Желаем братскому польскому народу мира и согласия. Ценим поддержку Польши в отстаивании территориальной целостности Украины. Уверен, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в Европе", - написал Зеленский.

Напомним, "Страна" писала о том, что в этом году мэр Варшавы из-за пандемии запретил марш представителей национал-патриотических и ультраправых организаций ко Дню независимости Польши.

Кроме того, сообщалось, что 11 ноября сборная Украины по футболу встретится в Хожуве на Силезском стадионе со сборной Польши.