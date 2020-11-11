Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по делу о нарушении карантина президентом Владимиром Зеленским.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КСУ сообщает Радио Свобода.

"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231-3(І)/2020 открыто конституционное производство по этому делу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что представление было получено от Верховного суда 25 сентября. КСУ просят предоставить официальное толкование положений части первой статьи 105 Конституции Украины ("Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий") в аспекте возможного привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

С просьбой затребовать такое разъяснение изначально обратился Хмельницкий горрайонный суд, необходимость в этом обусловлена тем, что на его рассмотрении находится дело об административном правонарушении относительно президента Владимира Зеленского.

Речь идет об инциденте, когда Зеленский нарушил карантин. Напомним, в июне президент Зеленский в Хмельницком во время действия карантина устроил кофе-брейк в местном кафе, несмотря на запрет работы залов заведений общепита. Кроме того, в компании, судя по обнародованным позже фото, было не менее 5 человек.

Также мы писали, что материалы о нарушении карантина Зеленским, работниками его Офиса и другими чиновниками в Хмельницком были переданы в суд. Однако позже Хмельницкий суд приостановил производство в отношении президента и передал его в Верховный суд.