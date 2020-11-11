Европейский Союз введет санкции в отношении Турции, если она не будет соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе, заключенное в результате подписания соглашения между Баку, Ереваном и Москвой.

Об этом во вторник, 10 ноября, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на заседании Национального собрания Франции, передает ТАСС.

"По поводу соглашения, которое было заключено и которое мы не успели прокомментировать накануне: мы считаем важным, чтобы Турция абсолютно четко соблюдала согласованное перемирие, поскольку в противном случае она рискует столкнуться с усилением санкций, которые могут быть приняты в отношении нее", - заявил дипломат.

По словам министра, в декабре страны ЕС проведут саммит, на котором будет обсуждаться турецкий вопрос.

"Ранее 27 стран сообщества уже приняли решение, что если Турция не изменит поведение, то в отношении нее будут приняты меры вплоть до санкций - эти варианты уже на столе", - уточнил Ле Дриан.

"Я уже не раз говорил о воинственном и недопустимом поведении Турции. Президент Эрдоган призывает к ненависти против нашей страны и оскорбляет ценности, на которых зиждется наша нация. Я принял к сведению, что недавно турецкие власти осудили теракты в Ницце и Вене, но мы по-прежнему ждем пояснений. В первую очередь, это касается заявлений в отношении Франции, которые фактически содержат призывы воспринимать ее, как страну-исламофоба", - добавил глава МИД Франции.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны. Турецкая сторона неоднократно заявляла о готовности предоставить военную поддержку Азербайджану в этом конфликте.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

С тех пор Армения и Азербайджан уже трижды садились за стол переговоров. Сторонам удавалось договориться об установлении перемирия в различных форматах, однако спустя короткое время после подписания соответствующих соглашений военные действия в районе Нагорного Карабаха возобновлялись.

Однако вчера, 9 ноября Баку, Ереван и Москва подписали новое соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе и введении в регион российских миротворцев. В Кремле уточнили, что размещение турецких военных в Карабахе договором не предусмотрено.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путин заявил, что соглашение по Карабаху является правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации.