В Алтайском крае России коронавирусная болезнь была выявлена у троих медиков, которые одними из первых в регионе были привиты российской вакциной от Covid-19 "Спутник V". В Минздраве региона допустили, что у врачей мог не успеть выработаться иммунитет к болезни.

Об этом во вторник, 10 ноября, информирует пресс-служба ведомства.

"В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом... Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем Covid-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения", - говорится в сообщении.

В Минздраве Алтайского края отметили, что вакцина "Спутник V" двухкомпонентная - через три недели после первой инъекции человек получает вторую.

"Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета", - добавили в ведомстве.

Напомним, 11 августа президент РФ объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от Covid-19 под названием "Спутник V". Выпуск препарата начался в августе, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года.

Недавно американская фармкомпания Pfizer отчиталась о предварительных результатах третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса. По ее данным, у вакцинированных против коронавируса участников испытаний болезнь возникала на 90% реже, чем у тех, кому давали плацебо.

Ранее мы писали разбирались в том, чем американский препарат отличается от российского "Спутник V".