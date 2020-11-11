В Украине, где число зараженных Covid-19 за сутки выросло на 10 611 человек, болезнь подтвердилась у 350 детей и 493 медиков. Больше всего новых пациентов за сутки выявили в Киеве, Одесской, Киевской и Львовской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, из 489 808 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 8 947 оказались летальными (+191 за сутки). Выздоровели 221 459 человек (+6 802). За сутки были госпитализированы 1 453 пациента.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 11 ноября:

Киев - 46632 (+965)

Винницкая область - 12970 (+205)

Волынская область - 17236 (+415)

Днепропетровская область - 18690 (+366)

Донецкая область - 15066 (+488)

Житомирская область - 20194 (+578)

Закарпатская область - 18056 (+436)

Запорожская область - 15285 (+592)

Ивано-Франковская область - 25643 (+589)

Киевская область - 21731 (+693)

Кировоградская область - 3280 (+76)

Луганская область - 4738 (+95)

Львовская область - 34988 (+684)

Николаевская область - 11092 (+305)

Одесская область - 30041 (+705)

Полтавская область - 13143 (+420)

Ровенская область - 23035 (+413)

Сумская область - 15662 (+365)

Тернопольская область - 22549 (+160)

Харьковская область - 44948 (+482)

Херсонская область - 6075 (+242)

Хмельницкая область - 20826 (+498)

Черкасская область - 11063 (+144)

Черновицкая область - 26301 (+466)

Черниговская область - 10564 (+229)

Напомним, в "Слуге народа" предложили отправить Украину в тотальный коронавирусный локдаун.

Также мы писали о том, что вчера, 10 ноября, в Минздраве ошиблись с числом новых случаев Covid-19.