Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 11 ноября
В Украине, где число зараженных Covid-19 за сутки выросло на 10 611 человек, болезнь подтвердилась у 350 детей и 493 медиков. Больше всего новых пациентов за сутки выявили в Киеве, Одесской, Киевской и Львовской областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, из 489 808 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 8 947 оказались летальными (+191 за сутки). Выздоровели 221 459 человек (+6 802). За сутки были госпитализированы 1 453 пациента.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 11 ноября:
Киев - 46632 (+965)
Винницкая область - 12970 (+205)
Волынская область - 17236 (+415)
Днепропетровская область - 18690 (+366)
Донецкая область - 15066 (+488)
Житомирская область - 20194 (+578)
Закарпатская область - 18056 (+436)
Запорожская область - 15285 (+592)
Ивано-Франковская область - 25643 (+589)
Киевская область - 21731 (+693)
Кировоградская область - 3280 (+76)
Луганская область - 4738 (+95)
Львовская область - 34988 (+684)
Николаевская область - 11092 (+305)
Одесская область - 30041 (+705)
Полтавская область - 13143 (+420)
Ровенская область - 23035 (+413)
Сумская область - 15662 (+365)
Тернопольская область - 22549 (+160)
Харьковская область - 44948 (+482)
Херсонская область - 6075 (+242)
Хмельницкая область - 20826 (+498)
Черкасская область - 11063 (+144)
Черновицкая область - 26301 (+466)
Черниговская область - 10564 (+229)
Напомним, в "Слуге народа" предложили отправить Украину в тотальный коронавирусный локдаун.
Также мы писали о том, что вчера, 10 ноября, в Минздраве ошиблись с числом новых случаев Covid-19.