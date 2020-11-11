Глава Госдепа США Майк Помпео считает, что мировые лидеры преждевременно поздравляют демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах, так как "еще не все голоса подсчитаны".

Об этом в среду, 11 ноября, госсекретарь заявил в эфире телеканала Fox News.

Так, на просьбу журналиста отреагировать на поздравления Байдена со стороны лидеров иностранных государств, Помпео ответил: "Еще предстоит много работы. Мы напоминаем, что еще не все голоса посчитаны", - сказал Помпео.

По его словам, необходимо убедиться, что "юридически точный процесс полностью соблюден".



При этом ранее Помпео говорил о плавном процессе передачи власти, который должен в скором начаться в Белом доме.

Видео: YouTube/ Fox News

Напомним, недавно стало известно, что власти США приказали главам федеральных агентств пока не сотрудничать с командой кандидата от Демократической партии Джо Байденом по вопросу передачи власти в стране. В Белом доме ждут подтверждения его победы от Управления общих служб.

Стоит отметить, что к настоящему моменту Байдена с победой на президентских выборах поздравили лидеры десятка стран, включая Турцию, Оман, Катар, а также Украину.