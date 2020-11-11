По состоянию на утро среды, 11 ноября, в Украине подтвердились 10 611 новых случаев заражения коронавирусом. И это почти повторение предыдущего печального антирекорда, который был отмечен 7 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 10 746 зараженных.

Напомним, что вчера, 10 ноября, в стране было отмечено 10 179 случаев заражения.

О новых заболевших сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, общее число заболевших достигло отметки в 489 808 человек. Выздоровели за последние 24 часа 6 802 пациента. Умерли за сутки 191 человек. Госпитализировано 1 453 человека.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (965 человек), Одесской (705), Запорожской области (592) и Львовской области (684).

Напомним, что Зеленский попросил Меркель помочь Украине с доступом к вакцине от Pfizer.

Так же мы рассказывали, что Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ для лечения тяжелых ковидных больных.