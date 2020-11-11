После завершения выборов в США, в Пентагоне начались громкие отставки. После ухода самого главы военного ведомства США Марка Эспера, о своем увольнении объявил и его заместитель по разведке, вице-адмирал Джозеф Кернан.

"Я подал заявление об отставке, которое вступит в силу сегодня (11 ноября - Ред.). Я хочу поблагодарить всех вас за вашу неустанную приверженность нашей стране и поддержку лично меня в течение последних трех лет. Для меня было честью служить вместе со всеми вами", - написал в своем прощальном письме к сослуживцам Джозеф Кернан.

В то же время в Пентагоне сообщили, что отставка Кернана планировалась несколько месяцев. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на СNN.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 ноября, объявил, что освободил от занимаемой должности министра обороны страны Марка Эспера и назначил временно исполняющим обязанности главы Пентагона директора Национального контртеррористического центра США Кристофера Миллера.

Ранее "Страна" в материале "Республиканцы стягивают войска" выяснила, как Трамп будет оспаривать победу Байдена на выборах и есть ли у него шансы.