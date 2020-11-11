Вчера, 10 ноября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел виртуальную встречу с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

В числе других вопросов министры обсудили взаимодействие двух стран в противодействии пандемии Covid-19.

Дмитрий Кулеба выразил глубокую благодарность правительству Дании за предоставление Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов.

"Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании", - отметил глава МИД Украины, как передает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что миллионы зараженных Covid-19 норок сожгут в пeчах тeплоцентралей Дании.

Так же мы рассказывали, что в Дании узнали, что больные мутировавшим коронавирусом норки с ферм могут заражать людей.