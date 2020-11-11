Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ для лечения тяжелых ковидных больных
Вчера, 10 ноября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел виртуальную встречу с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.
В числе других вопросов министры обсудили взаимодействие двух стран в противодействии пандемии Covid-19.
Дмитрий Кулеба выразил глубокую благодарность правительству Дании за предоставление Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов.
"Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании", - отметил глава МИД Украины, как передает пресс-служба ведомства.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что миллионы зараженных Covid-19 норок сожгут в пeчах тeплоцентралей Дании.
Так же мы рассказывали, что в Дании узнали, что больные мутировавшим коронавирусом норки с ферм могут заражать людей.