Президент Турции Реджеп Эрдоган присоединился к большой группе мировых лидеров, которые поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Текст поздравления обнародован на официальном сайте главы Турции. Мы приводим его полностью без сокращений.

"Уважаемый избранный президент!

Я надеюсь, что результаты выборов пойдут на пользу дружественному и союзному народу Соединенных Штатов Америки.

Как мы неоднократно говорили во время вашего пребывания на посту вице-президента, отношения между Турцией и США носят стратегический характер, основаны на прочной основе.

Сегодня вызовы, с которыми мы сталкиваемся на глобальном и региональном уровне, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления этих отношений, основанных на общих интересах и ценностях.

Я подтверждаю нашу решимость тесно сотрудничать с администрацией США в этом направлении в предстоящий период, и я верю, что прочное сотрудничество и союз между нашими странами будут и впредь способствовать миру во всем мире, как это было до сегодняшнего дня.

Поздравляю вас с успехом на выборах и выражаю искренние пожелания мира и процветания народу Соединенных Штатов", - заявил Реджеп Эрдоган.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден не будет судиться с Трампом, а просто дождется 20 января, дня инаугурации.

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