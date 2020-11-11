В Армении власти пытаются справиться с массовыми беспорядками, которые вспыхнули после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху между Москвой, Ереваном и Баку.

В частности, глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян сообщил в соцсети о задержании шести человек, которые активно призывали к захвату власти и свержению кабинета Пашиняна.

Так же по его словам, двое из этих задержанных активно участвовали в нападении на спикера парламента Арарата Мирзояна.

"По случаю массовых беспорядков, угрозам правительству, нарушению конституционного порядка, 6 граждан были арестованы по подозрению в совершении преступлений по ст. 301, часть 1 Уголовного кодекса. Двое из активных участников нападения на Арарата Мирзояна в списке этих задержанных людей. Все преступники будут наказаны по закону", - уточнил Эдуард Агаджанян.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минобороны России подтвердили, что в Армении сбит российский вертолет. В Баку готовы выплатить компенсацию.