В США до сих пор официально не объявили итоги президентских выборов, и администрация Трампа продолжает утверждать, что выборы прошли нечестно и с многочисленными манипуляциями.

В ответ на это кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе, заявил что не видит необходимости в правовых мерах для обеспечения перехода власти к его администрации.

"Я не вижу необходимости в судебных исках. Честно говоря, я думаю, что вы видите этот судебный процесс, он идёт полным ходом. Он (Трамп - Ред.) предпринимает меры. И пока нет никаких доказательств утверждений президента или госсекретаря США Майка Помпео (о том, что на выборах были нарушения - Ред.)", - заявил Байден, выступая в Уилмингтоне, как передает "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что продолжит работать по плану вне зависимости от заявлений Трампа в его адрес. По его словам, на данный момент Трамп - единственный президент страны, он пробудет им до 20 января.

"Мы просто продолжим работать в таком же режиме, в котором планировали. Мы будем делать это точно так же, как мы бы делали это, признай Трамп поражение. Ничего существенным образом не меняется", - пояснил Байден.

В то же время он назвал "позором" отказ Трампа признать победу демократов.

Джо Байден заявил, что верит, что в конечном итоге переход власти состоится.

"Я думаю, что в итоге все это осуществится 20 января, и до этого момента, я надеюсь и ожидаю, что американский народ действительно узнает и поймёт, что у нас успешно прошел переходный период", - сказал Байден.

Отвечая на вопрос о республиканцах, которые сейчас не признают его победу на выборах, Байден сказал, что и они в конечном счёте признают его президентом США.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что в США состоится "плавный переход" власти ко "второй администрации Трампа".

"Страна" также в материале "Республиканцы стягивают войска" выяснила как Трамп будет оспаривать победу Байдена на выборах и есть ли у него шансы.