Пока республиканцы в Сенате отказываются признавать Джо Байдена президентом, их конкуренты - Демократическая партия - получили 218 мест в Палате представителей Конгресса США. Это необходимое для сохранения контроля в органе количество.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на издание The New York Times, которое провело собственные подсчеты.

Как пишет газета, по состоянию на 10 ноября демократы отвоевали на выборах только одно место, принадлежащее Республиканской партии, и при этом потеряли как минимум шесть мест.

В то же время телеканал Fox News передает несколько другие данные, согласно которым демократы пока получили 215 мест в нижней палате Конгресса США, а республиканцы - 201.

7 ноября телеканал CNN прогнозировал, что демократы смогут удержать контроль над Палатой предъявителей. Такие выводы были сделаны на основании полученных к тому моменту демократами мест в нижней палате Конгресса США.

В Сенате, как ожидается, у республиканцев есть хорошие шансы сохранить большинство. Итог там будет подведён в январе, когда состоятся повторные выборы в штате Джорджия. Скорее всего, при этом победят кандидаты-республиканцы. 3 ноября они опередили соперников, но не смогли набрать большинство голосов, требуемое в этом штате для избрания в Сенат. Поэтому в штате пройдёт дополнительный раунд голосования.

Между тем Джо Байден провозгласил себя победителем на выборах, а Дональд Трамп собирается оспаривать его победу в судах и на улице.