По словам представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, предложенные Украиной действия на Донбассе противоречат Минским соглашениям.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы, к которому украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений", - сказал он.

По его словам, позиция Украины "может привести к очередному кризису в переговорах".

Отметим, накануне украинская сторона обвинила Россию в блокировке реализации положений, указанных в Минских соглашениях.

Как сообщала "Страна", глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что необходимо пересмотреть последовательность выполнения пунктов минских соглашений, принятых в 2015 году.