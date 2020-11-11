Известная украинская реп-исполнительница аlyona alyona снялась в чувственной фотосессии журнала Vogue, для которой надела каблуки и откровенный черный топ.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Человек имеет много различных лиц.. Все привыкли вешать ярлыки и судить людей по внешности, делать выводы о том, кто они, только по тому как они выглядят. Но полюбили бы ли вы меня, если бы в первом клипе я выглядела вот так?", - написала она.

На черно-белых фото звезда предстала в совершенном новом образе - с брендовыми украшениями, маникюром и легким макияжем Аlyona alyona позирует в откровенном черном топе, классических штанах и на каблуках. Если на первых снимках исполнительница держится серьезно, то на последнем кадре через смех проглядывается и нежная натура певицы.

Напомним, украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona выдвинули на получение европейской премии Music Moves Europe Talent Awards, вручение которой состоится в следующем году.

Как сообщала "Страна", известная украинская рэперша Alyona Alyona призналась в соцсети, какой у нее вес. Она выложила видеоролик процесса взвешивания и заявила, что хочет за год скинуть 29 килограммов.