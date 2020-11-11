В среду, 11 ноября, Украина почувствует приближение зимы. Ночью в некоторых регионах уже будет минусовая температура, а днем воздух не прогреется выше +10 градусов, как было в начале месяца.

Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, днем во всех частях страны будет переменная облачность. Однако осадков не предвидится. Столбики термометра днем покажут от+4 до +9 градусов Цельсия. Ночью воздух остынет до 0...+2, а на юго-западе и северо-востоке - до -1. Только в Одессе ночью будет теплее - до +5.

В Киеве днем будет +5...+7, ночью - +1...+3 градуса.

Метеорологи также предупреждают, что 11 ноября ночью и утром на Правобережье ожидается туман, видимость упадет до 200-500 м. В связи с этим установлен желтый уровень опасности. По словам синоптиков, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Официальный прогноз можно сравнить с данными известного синоптика Натальи Диденко.

"Страна" рассказывала, что Карпаты уже пережили первые снегопады.