Шмыгаль предлагает вернуть в Украину концлагеря

Скандал дня вчера устроил Кабмин, который по инициативе премьера внес в Верховную Раду законопроект о военнопленных и интернированных лицах. Почему Денис Шмыгаль вдруг решил, что эта тема становится для Украины актуальной в ситуации, когда на Донбассе несколько месяцев длится перемирие, – этот вопрос задавать надо Шмыгалю.

А также его и всех министров нужно спросить о том, что они вообще имели в виду, когда подали этот документ в парламент.

Ведь, если отбросить юридическую казуистику, то суть его состоит в том, что всех обладателей российских паспортов украинские силовики могут отправлять в "места для принудительного поселения для интернированных". Проще говоря, в концлагеря.

Это означает, что под угрозой попасть в концлагерь окажется любой человек из России, приехавший к родственникам в Украину. Но не только.

Законопроект предполагает, что отлавливать будут не только тех, кто въехал в нашу страну по российскому паспорту. Предполагается, что может быть еще и задействовано СБУ, чтобы выявить скрытых владельцев российских паспортов, чтобы и их отправить в концлагеря. То есть жертвами рискуют оказаться жители Крыма и Донбасса, получившие российский паспорт, – хотя ранее заявлялось, что никаких репрессий за это не будет.

То, что у авторов законопроекта не в порядке с головой, очевидно уже по тому факту, что они решили внести в законодательство Украины термины, не использовавшиеся со времен Второй мировой. Однако хотелось бы услышать ответ с Банковой: почему они держат в правительстве людей, у которых не все в порядке с головой?

Победили ли "слуги" на местных выборах?

"Слуги народа" по примеру Джо Байдена решили самостоятельно подвести итоги местных выборов в Украине и объявили о своей победе. Их аргументы выглядят достаточно убедительно: по партийным подсчетам, "СН" получила 14% мандатов в советах всех уровней, а в 223 городах и территориальных общинах представители партии власти будут руководить советами.

Цифры, конечно, немаленькие, но можно ли о них говорить как о победных? Достаточно вспомнить тот факт, что на выборах в Верховную Раду ни одну партию, набравшую 14%, победителем не объявляли.

Конечно, у местных выборов своя специфика, но, как раз исходя из нее, нельзя голой статистикой определять победителя. На самом деле, победителей можно будет назвать после того, как будут сформированы облсоветы, а также горсоветы самых крупных городов – именно они будут определять отношения между местной властью и центральной. И вот тут может выясниться, что в ключевых регионах – в частности, в Харькове, Львове, Киеве и Днепре – "слуги народа" могут оказаться в оппозиции.

Не исключена подобная ситуация и в Одессе, где после первого тура мэрских выборов происходят существенные изменения. Преимущество действующего мэра (по неофициальной информации – союзника власти) Геннадия Труханова, составлявшее 38% против 19% у представителя "Оппозиционной платформы" Николая Скорика, начало таять на глазах.

За Скорика "вписалось" большинство серьезных кандидатов в мэры, выбывших после первого тура. Кроме двух – кандидатов от "СН" и "Евросолидарности". Которые, возможно, и поддерживают Труханова, но сделать это публично – дороже и себе, и действующему мэру. В результате вполне реальной выглядит ситуация, когда электорат противников Труханова поддержит Скорика, а электорат "СН" и "ЕС" на выборы по большей части не пойдет.

И все подковерные планы насчет коалиции между партией мэра и "слугами" окажутся невостребованными, поскольку большинство будет формироваться вокруг "ОП-ЗЖ", а партия бывшего мэра быстро сольется под нового мэра. И в таком случае не то, что 14%, а даже 38% окажутся не победой, а поражением. Причем глобальным.

Накажут ли националистов за флаг Евросоюза?

Неожиданный конфликт возник в той же Одессе, где "неустановленные" молодые люди сняли флаг Евросоюза возле Потемкинской лестницы и потоптались по нему. Нацполиция открыла по этому факту уголовное производство, угрожая статьей за надругательство над официальным символом иностранного государства, хотя очевидно, что дело это будет проиграно, поскольку ЕС иностранным государством и вообще государством не является. И большим надругательством над символом иностранного государства было, когда некоторые народные депутаты фотографировались с флагом белорусской оппозиции.

Но конфликт был не только в том, что открыли дело за топтание по флагу государства, которое на самом деле не государство. Уже после открытия уголовного производства выяснилось, кто именно совершил надругательство.

И это оказались не пророссийские силы – хотя многие вчера вспомнили о том, как в городах Юго-Востока весной 2014 года снимали флаги ЕС и вместо них вешали российские как символ своего геополитического выбора. В этот раз оказалось, что ответственность на себя взяла националистическая организация "Традиция и порядок", которая таким образом выразила протест против того, что глобалисты (в том числе руководство ЕС) уничтожает экономику страны и страну в целом руками своих агентов влияния – "соросят". Причем одесская акция объявлена "традиционалистами" акцией солидарности с киевлянами из той же "Традиции и порядка", которые защищают Конституционный суд, подвергшийся нападкам прозападных активистов.

И вот здесь уже видится глобальный конфликт, который ставит на растяжку главную на данный момент националистическую политсилу – "Евросолидарность" Петра Порошенко. Изображая из себя националиста внутри страны, для Запада Порошенко старается выглядеть евроинтегратором и как раз в данный момент пытается восстановить отношения с глобалистами в лице Джо Байдена. При этом очевидно, что основная масса избирателей "ЕС" европейские ценности как раз не поддерживает и предпочитает видеть Украину самодостаточным государством, не руководимым извне. И акция "ТиП" – тому лучшее доказательство.

В общем, у Порошенко и его партии нашли слабое место. И сейчас достаточно того, чтобы националисты потребовали у "евросолидаристов" публичных ответов на "неудобные" вопросы (о "соросятах", внешнем управлении, ЛГБТ), чтобы вся многомесячная пропаганда "АрМоВира" пошла коту под хвост, и националистический электорат вернулся, например, к "Свободе".

Перемирие в Карабахе: победила Россия?

Главная международная новость вчерашнего дня – перемирие в Нагорном Карабахе, которое имеет шансы перерасти в постоянное. По крайней мере, договоренность между руководством Армении и Азербайджана есть, и есть гарант этой договоренности – Россия.

Причем гарантии будут не только бумажными, но и в виде миротворческого контингента, который, с одной стороны, заменит армянские войска на этнических территориях Азербайджана, с другой – обеспечит безопасную "дорогу жизни" между Карабахом и Арменией, с третьей – встанет между армянскими и азербайджанскими войсками. Парадокс, но то, о чем "нормандская четверка" не может договориться годами, в данном случае стало реальностью всего за несколько дней.

Конечно, в нынешней договоренности по Карабаху есть победители и побежденные. Это победа Баку, но лишь по отношению к ситуации, которая была до осени 2020 года; если же вспомнить о том, что Карабах формально принадлежит Азербайджану, но большая его часть останется неподконтрольной ему, то абсолютной победой это соглашение не назовешь.

Безусловно, это поражение Армении, но, опять-таки, не абсолютное – по уже названным причинам. Хотя в самой Армении все воспринимают намного трагичнее – и в стране уже начались волнения, которые могут привести к падению нынешнего руководства.

А вот единственным безусловным победителем оказалась Москва. Парадокс, но в результате конфликта, инициированного Азербайджаном и поддержанного Турцией, именно Россия усилила свои позиции в регионе. Не говоря уже о том, что итогом конфликта стало резкое ослабление премьера Пашиняна, который заигрывал с Западом.

Кстати, вполне можно допустить, что, если бы не победа армянского Майдана и не приход к власти Пашиняна, то нынешней карабахской катастрофы для Армении могло и не случиться – не исключено, что Москва при прежнем руководстве страны заняла бы гораздо более жесткую проармянскую позицию.

Но это уже из области альтернативной истории. А в реальной азербайджанско-армянская война теперь перетекает во внутриармянский конфликт, исходом которого может стать победа "Антимайдана".

Выборы в США: Трамп пытается отыграться

Хотя политики во многих странах мира (включая Украину) уже примериваются к тому, как обустроить жизнь при президенте США Джо Байдене, Дональд Трамп не сдается. И вчерашний день показал, что у него все-таки есть команда, готовая бороться за то, чтобы вернуть победу действующему президенту.

Так, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался признавать Джо Байдена новым хозяином Белого дома. И это значит, что большая часть Республиканской партии по-прежнему поддерживает президента.

Республиканцы сейчас вспоминают прецедент 2000 года, когда во Флориде пересчитали голоса, и в результате Верховный суд признал победу Джорджа Буша-младшего над Элом Гором. Прецедент действительно актуальный, однако есть одно "но": между Бушем и Трампом нельзя ставить знак равенства.

Джордж Буш-младший, несмотря на республиканское "происхождение", был частью системы. Сын президента-мультимиллионера, он был вписан в американскую политическую элиту с момента рождения, и потому все без исключения республиканцы работали на его победу, а демократы не делали из нее трагедию.

Дональд Трамп, несмотря на свои миллиарды, появление в популярных кинофильмах и прочие попытки войти в круг избранных, для политической элиты остается чужаком. Кем-то вроде Романа Абрамовича в Великобритании.

Республиканская партия четыре года назад "наняла" его для работы кандидатом в президенты, во-первых, из-за бунта низов, во-вторых, из-за отсутствия сильных "элитных" кандидатов в ее рядах. Такие примеры, кстати, бывали и раньше: в 1952-м Республиканская партия точно так же "наняла" беспартийного Дуайта Эйзенхауэра, и проект оказался удачным – работал целых восемь лет.

Но Эйзенхауэр не вступал в конфликт с элитой, пытаясь развернуть курс страны, в то время как Трамп через голову элиты обращается напрямую к низам, к белой консервативной Америке, и пытается реализовать ее взгляды. Поэтому он чужд не только демократам, но и той части республиканского истэблишмента, которая не боится потери должностей при смене хозяина Белого дома.

А потому нет никакой гарантии, что даже доказанные фальсификации приведут к тому, что результаты выборов в том или ином штате отменят, и что Верховный суд утвердит это решение.