Байден вызвал Трампа на разговор. Фото: facebook

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заявил, что хочет лично поговорить с действующим президентом страны Дональдом Трампом. 

Об этом сообщает телеканал ABC в Twitter, опубликовав соответствующее видео.

Так, в ходе пресс-конференции журналисты спросили у Байдена, чтобы тот сказал Трампу, если действующий президент откажется уходить в отставку и передавать власть преемнику. 

"Господин президент, я ожидаю разговора с вами", - сказал он.

Напомним, власти США приказали главам федеральных агентств пока не сотрудничать с командой кандидата от Демократической партии Джо Байденом по передаче власти в стране. В Белом доме ждут подтверждения его победы от Управления общих служб.

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