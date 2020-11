Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заявил, что хочет лично поговорить с действующим президентом страны Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телеканал ABC в Twitter, опубликовав соответствующее видео.

Так, в ходе пресс-конференции журналисты спросили у Байдена, чтобы тот сказал Трампу, если действующий президент откажется уходить в отставку и передавать власть преемнику.

"Господин президент, я ожидаю разговора с вами", - сказал он.

NEW: Asked by @marykbruce what he would say to Pres. Trump, who has refused to concede the election, President-elect Joe Biden says, "Mr. President, I look forward to speaking with you." https://t.co/n7HIlGcur7 pic.twitter.com/URFVi88LCV