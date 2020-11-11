В центре Кропивницкого утром в час пик неуправляемая маршрутка выехала на пешеходную дорожку и врезалась в дерево.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Микроавтобус снес сити-лайт и врезался в дерево, именно оно и остановило движение. Чудом никто не пострадал: на тротуаре в этот момент никого не было, а в салоне ехала только одна пассажирка", - говорится в сюжете.

По предварительным данным полиции, у водителя маршрутки за рулем произошел инсульт.

Напомним, что причиной громкого смертельного ДТП в центре Киеве, когда джип переехал двоих людей на Майдане независимости, стал инсульт у водителя.

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