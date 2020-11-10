Препарат Ремдесивир, который ранее в ВОЗ признали малоэффективным в борьбе с коронавирусом, начали распределять по больницам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Степанова.

"Многие врачи, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня о лекарственных средствах для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня началось распределение "Ремдесивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", - сказал он.

Напомним, подконтрольная Всемирной организации здравоохранения группа ученых протестировала действенность препарата для лечения коронавируса ремдесивира и пришла к выводу, что это лекарство, которое собираются включить в протоколы лечения украинских клиник, недостаточно эффективно.

Как сообщала "Страна", в протоколе лечения коронавируса в Украине появились новые медицинские препараты, которые хорошо себя зарекомендовали за рубежом.