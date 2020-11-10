Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что Украина не рассматривает возможности возвращения к 10-летнему школьному образованию, при этом обсуждает необходимость двенадцатилетки.

Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

"Этот вопрос был и остается открытым для профессиональной дискуссии. Мы должны наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей", - написал Сергей Шкарлет.

Шкарлет добавил, что в некоторых федеральных землях Германии ребенок не может поступить в магистратуру, если предварительно у нее нет 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата.

"В некоторых странах ЕС дети начинают обучение с пяти лет, а заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения "за" и "против", - написал Шкарлет.

Напомним, летом 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О среднем образовании". Этот закон должен регламентировать жизнь средней школы, закрепить реформы и детализировать общие вещи, задекларированные в рамочном законе "Об образовании".

По словам экс-министра образования Лилии Гриневич, нужно обратить внимание на срок обучения в школе. И ни в коем случае не возвращаться к 10-летней системе, а наоборот - продлить срок до 12-ти, а то и 13-ти лет. Ведь внедрение 10-летней системы обучения может привести к сокращению количества учителей и средств на их заработную плату. Об этом она написала на своей фейсбук-странице.

Срок обучения в украинских школах менялся несколько раз. Сначала, еще во времена СССР, срок обучения в школе длился 10 лет, после распада СССР его увеличили до 11 лет. Сейчас украинские школьники учатся по стандартам Новой украинской школы. В этом случае срок обучения составляет 12 лет.

Новая украинская школа - это ключевая реформа Министерства образования и науки. Решение о переходе на стандарты НУШ было принят в сентябре 2017 года. Тогда приняли новый закон "Об образовании", который регулирует основные принципы новой образовательной системы, а в феврале 2018 Кабинет министров утвердил новый Государственный стандарт начального образования.

Напомним, с начала ноября в Украину возвращается теле- и онлайн-уроки для школьников.

Также мы писали, что школам не обязательно переходить на дистанционку из-за карантина.