Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден провел телефонные переговоры с несколькими европейскими лидерами. Во время бесед он выразил готовность вместе с ними искать выход из военного конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на штаб политика.

Украинской темы Байден коснулся при общении с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

В разговоре с Макроном он проявил "интерес к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также по иранской ядерной программе". Джонсону же Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".

Как ранее писала "Страна", Нацполиция закрыла уголовное производство за вмешательство Байдена во внутренние дела Украины и его требование уволить генпрокурора Виктора Шокина.

Также мы сообщали, что "Голос Америки" проиллюстрировал новость об оптимизме Украины по поводу будущего партнерства с США снимком Байдена на фоне портретов убитых на Майдане.