Алиев пообещал Путину наказать виновных в сбитии российского вертолета
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал наказать виновных в сбитии российского вертолета Ми-24 над Арменией.
Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещание с силовиками во вторник, 10 ноября.
"Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будет наказаны", - сказал Путин.
Также он поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших военных.
Напомним, над территорией Армении вблизи границы с Азербайджаном9 ноября был сбит российский вертолет Ми-24 с тремя членами экипажа. Два члена экипажа погибли. Азербайджан сразу взял вину на себя. В Баку заявили, что готовы выплатить компенсацию.
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