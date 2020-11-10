Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал наказать виновных в сбитии российского вертолета Ми-24 над Арменией.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещание с силовиками во вторник, 10 ноября.

"Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будет наказаны", - сказал Путин.

Также он поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших военных.

Напомним, над территорией Армении вблизи границы с Азербайджаном9 ноября был сбит российский вертолет Ми-24 с тремя членами экипажа. Два члена экипажа погибли. Азербайджан сразу взял вину на себя. В Баку заявили, что готовы выплатить компенсацию.