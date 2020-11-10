Активисты, которые выступили против перемирия в Нагорном Карабахе после подписания соответствующего документа с Баку и Москвой, ворвались в офис бизнесмена и мецената Джорджа Сороса в Ереване и начали разносить помещение.

Об этом сообщает "Взгляд".

Протестующие в центре Еревана разгромили офис Фонда открытого общества, который финансируется Соросом.

На кадрах видно, как протестующие разносят окна и двери, разбрасывают предметы и бумаги внутри офиса, а также ищут ценные предметы.

Видео: YouTube / Vusal Mamedov

Напомним, 17 оппозиционных политических партий Армении, которые ранее из-за перемирия в Карабахе требовали отставки правительства и премьера Пашиняна, проведут митинг.

Как сообщала "Страна", в центре столицы Армении Ереване собрались протестующие. Они требуют немедленно денонсировать соглашение о Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября премьером страны Николом Пашиняном, а также президентами РФ Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым.