Погром в офисе Сороса в Ереване. Скриншот из видео

Активисты, которые выступили против перемирия в Нагорном Карабахе после подписания соответствующего документа с Баку и Москвой, ворвались в офис бизнесмена и мецената Джорджа Сороса в Ереване и начали разносить помещение. 

Об этом сообщает "Взгляд"

Протестующие в центре Еревана разгромили офис Фонда открытого общества, который финансируется Соросом.

На кадрах видно, как протестующие разносят окна и двери, разбрасывают предметы  и бумаги внутри офиса, а также ищут ценные предметы. 

Видео: YouTube / Vusal Mamedov

Напомним, 17 оппозиционных политических партий Армении, которые ранее из-за перемирия в Карабахе требовали отставки правительства и премьера Пашиняна, проведут митинг

Как сообщала "Страна", в  центре столицы Армении Ереване собрались протестующие. Они требуют немедленно денонсировать соглашение о Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября премьером страны Николом Пашиняном, а также президентами РФ Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.