В ходе продолжающегося подсчета голосов в Пенсильвании и прочих штатах, у кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена стало на 20 голосов выборщиков меньше, чем ранее - 259 вместо 270. Это больше, чем у нынешнего президента Дональда Трампа, однако недостаточно для избрания (270).

Об этом сообщает RealClearPolitics.

По информации портала, у Байдена сейчас на 20 голосов выборщиков меньше, чем было накануне и на 11 меньше, чем необходимо для избрания президентом Соединенных Штатов. Каким образом за день произошла такая радикальная перестановка, не уточняется. Известно лишь, что это голоса выборщиков из Пенсильвании, в которой подсчитано 97% голосов. Из них 49,8% за Трампа и 49,1% - за Байдена.

На данный момент у демократа насчитывается 259 голосов, а у Трампа - 214. Таким образом Пенсильвания присоединилась к Аризоне, Аляске, Джорджии и Северной Каролине, которые называют колеблющимися штатами.

Что касается голосов в Сенат, то демократам пока что достается 48 мест, республиканцам - 49. В Конгрессе демократическая партия сохраняет лидерство, занимая большинство в 216 конгрессменов, республиканцы же будут довольствоваться меньшинством в 204 места.

Напомним, власти США приказали главам федеральных агентств пока не сотрудничать с командой кандидата от Демократической партии Джо Байденом по передаче власти в стране. В Белом доме ждут подтверждения его победы от Управления общих служб.

Как сообщала "Страна", обстановка в США после скандальных выборов становится все более запутанной. Джо Байден уже провозгласил себя победителем выборов. И в этом качестве его уже поздравили лидеры европейских стран, Украины, Канады, Индии и ряда других государств. В то же время Трамп не признает его победу, говорит о фальсификациях и готовится идти в суды.